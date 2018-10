15, Febrero, 2016 15, Febrero, 2016 9:04 a.m. 9:04 a.m.

MONOS SIGUE MURIENDO EN RIVAS

Al menos 72 monos congos han sido encontrados muertos en fincas de Rivas, aseguró Lisa González, del organismo ambiental Paso Pacifico y Efraín Yeska, quien es finquero en Rivas. A los monos congos se les ha practicado exámenes para tratar de diagnosticar cual es la causa de, la muerte pero no hay un diagnostico preciso, informaba Liza González, “Hemos visto muchos monos enfermos, están dóciles, creemos que tiene que ver con la toxicidad de las plantas que están comiendo, pero en otros países como Ecuador y Panamá está ocurriendo lo mismo, realmente no hay un diagnostico.” Según Yeska y González el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) está informado de la situación que ocurre con los monos y otros animales que han sido encontrados muertos como osos hormigueros, perezosos y comadrejas. Una recomendación que brinda Efraín Yeska es que las personas que tienen fincas construyan pilas para que los animales bajen y así puedan tomar agua. La Alcaldía de San Juan del Sur ya está liderando esta iniciativa al hacer grupos para colocar agua a los monos. “Si no se toma una precaución rápida no se podrá evitar la muerte de monos congos, sabemos que mueren por falta de agua y comida. Realmente la sequía es un factor, no sabemos si es la principal causa, pero si un factor importante”, refiere Lisa González. 100% Noticias