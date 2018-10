16, Febrero, 2016 16, Febrero, 2016 9:15 a.m. 9:15 a.m.

CONDUCTORES SE QUEJAN POR COBRO DE GRÚA FANTASMA

None

Los conductores de motocicletas y vehículos continúan quejándose por el cobro de la “grúa fantasma” que se les está aplicando cuando van a retirar sus motos o carros al depósito vehicular. Según los conductores consultados por 100% Noticias, ellos mismos son quienes trasladan su vehículo al depósito vehicular y no ven la razón por la que les quieren incluir este cobro, además que por la realización de estos trámites ven todo un día de trabajo perdido. Uno de los consultados, expresó que a él, tránsito lo mando al depósito porque no andaba la placa, solo el permiso y cuando llegó a retirarla le cobraron por la grúa “esto no debería ser justo”, dijo. “Aquí te traen porque no andas la categoría, el extinguidor, el seguro del vehículo, esas no son razones para traerte aquí”, expresaba molesto un conductor. Para evitar que Tránsito lo traslade al depósito vehicular usted como conductor debe portar todos sus documentos en regla y uno de ellos es tener al día el sticker de rodamiento, pero llama la atención que a mes y medio que se venza el plazo para adquirirlo los puestos de venta autorizados lucen vacíos. 100% Noticias