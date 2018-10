16, Febrero, 2016 16, Febrero, 2016 11:42 a.m. 11:42 a.m.

NI MUERTOS TIENEN DESCANSO

“En Mora” así se lee en un letrero ubicado cerca de una lápida en el Cementerio Jardines del Recuerdo. Al parecer aquí los muertos no tienen descanso ante este tipo de cobros. Esta imagen que se hizo viral en las redes sociales fue publicada por Juan Sebastián Chamorro, quien escribió en su muro de facebook lo siguiente: “Por estas insensibilidades es que la gente critica, hasta donde llega el interés de hacer plata. ¿Cómo le pueden estar cobrando a un muerto y exponiendo su memoria a semejante falta de respeto?” De igual forma, el director del Instituto de Defensa de los Consumidores, INDEC, Marvin Pomares aseguró que esta práctica violenta los derechos humanos no sólo del fallecido sino de sus seres queridos. Al respecto, Jardines del Recuerdo explicó que algunos de sus clientes no tienen un mes de retraso sino hasta 2 años y que muchos tienen de 1 a 3 difuntos, de tal manera que dejan abandonado los restos. María José Arce, trabajadora de Jardines del Recuerdo explicó que los cobros se deben a mantenimiento y en ocasiones a que sus clientes no han cancelados los planes de contrato que adquirieron. Ante el revuelo que causo la fotografía, Arce agregó que de inmediato precedieron a quitar los letreros para no molestar a sus clientes.