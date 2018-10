17, Febrero, 2016 17, Febrero, 2016 11:28 a.m. 11:28 a.m.

ENACAL: “LA SOLUCIÓN ES DE TODOS”

None

La solución a la escasez de agua que golpea a varias ciudades del país, no la tiene ENACAL, sino todos los consumidores, quienes deben dar buen uso al vital líquido, así respondió el presidente de la empresa aguadora Ervin Barreda al ser abordado sobre los problemas de abastecimiento. “Si Enacal tuviera una solución, para resolverlo, sería un poco más fácil, pero no. La situación es que cerremos nuestras llaves (fuera de uso) que reguemos de forma eficiente que no sea con la manguera y sobre todo no regar los adoquines, el asfalto” dijo Barreda Actualmente ENACAL ejecuta con el sector privado una inversión que supera los 600 millones de dólares para garantizar el abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario en Chinandega, Santo Tomas, Malpaisillo La Trinidad, Masaya, Acoyapa ,Jalapa, Bilwi y Cárdenas, confirmo el presidente de la Cámara de la Construcción Rodrigo Pereira. Pereira agrego que el año pasado, el gobierno ejecuto proyectos de mejoramiento de agua potable en 25 barrios de Managua, y este año se pretenden ampliar los trabajos con apoyo del BID y del Banco Mundial.