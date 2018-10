22, Febrero, 2016 22, Febrero, 2016 9:13 a.m. 9:13 a.m.

EXPLOSIÓN DE TANQUE DE GAS DEJA VARIOS HERIDOS EN DIRIAMBA

La explosión de un tanque de gas en un comedor localizado en el municipio de Diriamba, dejó al menos 5 personas con graves quemaduras. Entre los lesionados se encuentran Ingrid Meléndez y Denis Obando, y otros trabajadores del comedor familiar conocido como “Las Mondongueras”. Según testigos, el incendio se dio por un tanque de gas recién comprado. “Yo me fui a comprar el tanque de gas, porque mi hermana me dijo que ya no había, el tanque estaba nuevo, vi que mi hermana le quitó el sello de repente la escuché pegar gritos y decirle a los trabajadores que salieran, que el tanque quería explotar”, contó Luis Talavera, propietario del lugar. Pese a la alarma de la joven, Ingrid Meléndez, quien resultó con quemaduras de segundo grado en pies y manos, los trabajadores no pudieron salir ya que el fuego muy rápido, dejando a varias personas con quemaduras de gravedad. Al lugar se hizo presente el benemérito cuerpo de bomberos para ayudar a sofocar las llamas y trasladar a las personas lesionadas al hospital San José de la misma ciudad. El joven Dennis Obando, salió a la calle cubierto en llamas pidiendo auxilio y se encuentra en el hospital Santiago de Jinotepe. Por El Nuevo Diario