01, Marzo, 2016 01, Marzo, 2016 10:30 a.m. 10:30 a.m.

OTORGAN ORDEN RIGOBERTO CABEZAS A PERIODISTAS DESTACADOS

None

La Asamblea Nacional entregó la mañana de hoy la orden Rigoberto Cabezas a los periodistas Carlos Salgado de Radio 580 y Sayda Bojorge de Radio Nicaragua y al profesor Ricardo Trejos Maldonado, en saludo al Día Nacional del Periodista. La Diputada Martha Marina González dijo que en el país, hay libertad para ejercer el periodismo “Aquí (Nicaragua) hay absoluta libertad de prensa, opinión y expresión, no es como está ocurriendo en México, Colombia, Honduras y otros países donde ejercer el periodismo significa exponerse al secuestro o la muerte”. Por su parte, el periodista Carlos Salgado dijo que los periodistas deben unir esfuerzos “Debemos unir esfuerzos, el periodismo tiene muchos vigores pero están dispersos, los problemas seguirán siendo los mismos mientras no seamos tolerantes”. “Hay tropiezos y obstáculos para ejercer de la manera que queremos, un periodismo sin freno, no veo la persecución pero si tropiezos y bloqueos”, dijo Mauricio Madrigal, jefe de prensa del noticiero Acción 10. 100% Noticias