02, Marzo, 2016 02, Marzo, 2016 8:09 a.m. 8:09 a.m.

LUIS ENRIQUE ESTRENA BLOG

El cantante nicaragüense Luis Enrique se estrenó hoy como bloguero en una iniciativa con la que busca "compartir" su forma de "pensar y sentir" y, de esta manera, contribuir a un "debate inteligente" sobre temas de actualidad. En la primera entrada de su blog, publicada hoy, descartó la idea de utilizar este medio para "predicar" y aprovechar su repercusión social y mediática, aunque rechazó la autocensura y quedar callado ante temas de relevancia. "No puedo olvidar que como ciudadano de este planeta tengo el derecho -y a veces la responsabilidad- de expresar mis ideas ¿Por qué auto-boicotear mi sentir, callándome, si al compartir lo que pienso y siento podría encontrar el milagro, si así se le puede llamar, de ser la calma en medio de la tormenta para otras personas?", se preguntó. El cantante de "Yo no sé mañana" recordó que ya en el pasado se ha pronunciado a través de otros medios sobre aspectos que "trastocan" su vida como los derechos de los migrantes y la industria de la música, entre otros. "No quiero predicar ni mucho menos imponer una idea, sino por el contrario busco tener un debate inteligente y dar respuestas a muchas preguntas que a diario sé que nos hacemos", indicó el denominado "Príncipe de la salsa" en su blog, que se publica en su web oficial. Aseguró que con esta iniciativa no pretende enfocarse en la "denuncia ni en la crítica sin sentido", sino que quiere "ayudar a encontrar un camino" que culmine en "un mejor lugar del que comenzamos, para unirnos en nuestras diferencias". El cantante indicó que el escribir de manera periódica le llena "hasta lo más profundo", pues compartirá las "experiencias, conocimientos, música, sentimientos y puntos de vista" sobre lo que está viviendo. "Es una especie de dar y recibir y creo que eso nos hace falta mucho en estos tiempos", escribió el ganador de tres Grammy Latino, un Grammy y cuatro Billboards Latino. END