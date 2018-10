04, Marzo, 2016 04, Marzo, 2016 9:07 a.m. 9:07 a.m.

DEMANDAN RECONOCIMIENTO PARA EX PRESIDENTA CHAMORRO

Luego de que la Asamblea Nacional nombrara Prócer de la Paz y la Reconciliación al Cardenal Miguel Obando y Bravo, los diputados de oposición creen que la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro tiene todos los méritos para ser nombrada prócer o bien heroína de la paz. Al igual que el Cardenal Miguel Obando y Bravo, los opositores consideran que la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro tiene todos los méritos para dichos nombramientos por su contribución a la transición política democrática y su aporte al desarme del ejército y la contra revolución. Para el diputado Wilfredo Navarro, la ex mandataria no tiene los méritos del Cardenal Obando. Durante la administración Chamorro se inició la negociación y el pago a las personas por las confiscaciones durante el gobierno sandinista, se restableció el derecho a la propiedad privada, la libertad de prensa, se re negoció la deuda externa y se fomentó la inversión extranjera, apuntan los opositores. https://www.youtube.com/watch?v=Qi7jTiS_PXE