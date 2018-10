07, Marzo, 2016 07, Marzo, 2016 9:13 a.m. 9:13 a.m.

EMBAJADORA DOGU HACE UN LLAMADO A LA NO VIOLENCIA

La embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, hizo un llamado a la no violencia partidaria, a propósito del ataque que recibieron los dos activistas del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN). “Obviamente no queremos ningún tipo de violencia en Nicaragua. Creo que no debemos ver violencia contra cualquier nicaragüense”, dijo. 100% Noticias https://www.youtube.com/watch?v=CQEU6NNnB1M