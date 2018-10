GOBIERNO BUSCA DIÁLOGO POLÍTICO CON OPOSITORES

El asesor presidencial Bayardo Arce, dijo ante los medios de comunicación que el gobierno busca un diálogo político con sectores opositores, pero según él, no hay ningún líder, ni candidato que represente a la oposición nicaragüense.

El asesor presidencial Bayardo Arce, dijo ante los medios de comunicación que el gobierno busca un diálogo político con los sectores opositores del país para hablar del tema electoral, pero según él, no hay ningún líder, ni candidato que represente a la oposición nicaragüense.

