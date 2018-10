08, Marzo, 2016 08, Marzo, 2016 10:13 a.m. 10:13 a.m.

PLI ANUNCIA FORMULA GADEA- CALLEJAS

La Directora Ejecutiva del PLI, Kithi Monterrey, anuncio que el empresario radial Fabio Gadea Mantilla y el diputado Luis Callejas serán la fórmula presidencial de este partido. Lo anterior no ha sido confirmado por Gadea Mantilla quien a finales de enero dijo que solo aceptaría la nominación si existe una verdadera unidad de los opositores. Fuentes fidedignas señalaron que don Fabio inscribirá su candidatura antes del 18 de marzo. El PLI ya tiene su fórmula, solo falta que Don Fabio acepte públicamente la nominación como candidato presidencial. Buscamos en Don Fabio pero este no se encontraba en las oficinas de Radio Corporación, tampoco contesto nuestras llamadas, sin embargo a finales del mes de enero, Gadea dijo que solo aceptaría ser candidato con una oposición unida. Este martes el reverendo Saturnino Cerrato inscribió su precandidatura presidencial ante la coalición nacional por la democracia, este afirma que debido a la avanzada edad de don Fabio este no podría hacerle frente a una campaña electoral, opinión que es compartida por el asesor presidencial Bayardo Arce. Extraoficialmente se conoce que Gadea Mantilla estaría inscribiendo su precandidatura antes del 18 de marzo. https://www.youtube.com/watch?v=XW29RjZUpVA 100% Noticias