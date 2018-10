12, Marzo, 2016 12, Marzo, 2016 2:13 a.m. 2:13 a.m.

VENDEDORES Y VISITANTES NO PAGARÁN PARA ENTRAR A BALNEARIOS

Este fin de semana empieza a aplicar el acceso gratuito de los visitantes a todos los balnearios públicos del país, igualmente no se restringirá o cobrará por su ingreso a los vendedores ambulantes, esto como parte de las disposiciones del Gobierno durante la temporada de verano. Esta es una orientación gubernamental para garantizar el acceso libre a las instalaciones turísticas, a las que asisten aproximadamente 530 mil visitantes. La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, indicó que la población tiene el derecho a recrearse, a ir a los balnearios y a no pagar por entrar a todos los lugares que sean administrados, ya sea por el Instituto de Turismo (INTUR), o por los municipios. Por otro lado, Murillo indicó que también ha quedado estipulado que no se debe ni cobrar a quienes trabajan vendiendo diversos productos . "Pueden ingresar a ganarse la vida honradamente vendiendo comida, vendiendo dulces y vendiendo refrescos, vendiendo raspados, vendiendo helados, todos nuestros hermanos vendedores; igualmente los hermanos que tienen negocios estables en los distintos balnearios van a tener buenos trabajos, esperamos nosotros, en esta temporada, con la tranquilidad que hay en este país. Van a tener llenos sus locales y estamos seguros que se van a esmerar en el servicio y en observar todas las recomendaciones de higiene que ha hecho el Ministerio de Salud", indicó. La Policía Nacional ejecuta un plan de cobertura a los balnearios e impulsa medidas para prevenir accidentes. Los agentes están apostados en diferentes puntos de las principales carreteras, auxiliándose de radares de velocidad y alcoholímetros. END