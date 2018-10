16, Marzo, 2016 16, Marzo, 2016 1:52 a.m. 1:52 a.m.

BEBÉ DE 18 MESES CONTINÚA LUCHANDO POR SU VIDA TRAS ACCIDENTE DE TRÁNSITO

None

La bebé de 18 meses Alejandra Jaritza Toruño Caballero, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado domingo 13 de marzo, donde perdió a sus padres, tiene un pronóstico reservado y se encuentra conectada a un ventilador en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello, en la ciudad de León. Macaria Ramona Maravilla, abuela materna de la menor, dijo "Hablé con los médicos que la están atendiendo y no tienen certeza de que vaya a sobrevivir. Si le quitan los aparatos moriría inmediatamente porque está bien fregada". Además detalló que pensar en un traslado es imposible, "No podemos trasladarla a Managua porque podría morirse en el camino, está muy grave". La abuela de la bebé dijo que le solicitó a los médicos que no la desconecten "Le solicite a los médicos que no me le quiten los aparatos hasta que llegue su final, que muera cuando Dios quiera, aunque me aseguraron que de lograr sobrevivir quedaría inmóvil". Una hora antes de morir en un aparatoso accidente junto con su esposo, Olivia de los Ángeles Caballero Gutiérrez, de 30 años, se despidió de su madre, Macaria Ramona Maravilla. “Vengo a despedirme porque voy a León a visitar a mi suegra, pero después regreso”. No regresó jamás. A las 9:15 p.m. un conductor aventajó en línea continua en la carretera León-Managua, impactando de frente con la moto en la que viajaba Olivia de los Ángeles Caballero Gutiérrez y Alejandro José Toruño, de 26 años. Adán Josué Berrios Maravilla, hermano de Olivia de los Ángeles, contó que su hermana era propietaria de un bar y restaurante en Salinas Grande. Tenía cuatro años de convivir con Alejandro José y habían procreado a su única hija, Alejandra Jaritza. “Es una tragedia porque hemos perdido a dos seres queridos, ella no se merecía morir de esa manera, era una buena persona, visitaba la iglesia protestante y le gustaba trabajar y ayudar a su familia". Onosma Cisneros, vocera de la Policía de León, confirmó que Silvio Mauricio Tercero Espinoza, de 32, conductor del vehículo que invadió el carril en el kilómetro 82 de la carretera nueva León-Managua y provocó el accidente, se encuentra retenido en las cárceles preventivas y será remitido a la Fiscalía para ser acusado ante los juzgados correspondientes por el delito de homicidio imprudente y lesiones graves. El Nuevo Diario.