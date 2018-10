25, Marzo, 2016 25, Marzo, 2016 6:43 a.m. 6:43 a.m.

AMINTA GRANERA DICE QUE P. N CONTINÚA INVESTIGANDO CASO DE MARÍA ANGÉLICA CHAMORRO

La Primer Comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, dijo en declaraciones a los medios que continúan las investigaciones en el caso de la joven María Angélica Chamorro, que fue encontrada muerta en su casa de habitación en Altamira el pasado miércoles. Granera no quiso entrar en detalles sobre el avance de las investigaciones, y tampoco hizo referencia a las declaraciones realizadas por el sub director de la Policía Nacional, Comisionado Francisco Díaz, quien dijo que el caso se maneja como un suicidio, porque el cuerpo de la joven no presenta señales de violencia. Por otra parte, la familia de María Angélica Chamorro desmiente las declaraciones de la Policía Nacional y aseguran que ella fue asesinada, así lo dijeron fuera de cámara el día de ayer a 100% Noticias. 100% Noticias.