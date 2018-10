INMIGRANTES ASIÁTICOS Y AFRICANOS UTILIZAN NICARAGUA PARA LLEGAR A LOS EE.UU

Fenómeno

4 nepalíes fueron capturados en San Marcos ayer.

Al menos 69 inmigrantes africanos y asiáticos, provenientes de Nepal, la India, Bangladesh y Pakistán, han ingresado al país desde septiembre del año pasado, develando que la región se ha convertido en una nueva ruta de estos migrantes para llegar a Estados Unidos. Estos venían en un taxi color azul, con placa número RI1623, el que pertenece a Juan José Ibarra Molina, quien aduce que no los conoce, que es taxista pirata y que los trasladaría hacia la capital a cambio de C$800."Se está investigando el caso, estas personas andan sin ningún tipo de documentos, están ilegales en el país, también se está investigando al taxista, porque ellos no hablan español y está la interrogante de cómo hicieron para comunicarse con él".Según Navarrete, por no hablar español las investigaciones se hacen más difíciles, debido a que no cuentan con un intérprete. Está previsto que sean puestos a la orden de Migración y Extranjería en Managua.Las autoridades costarricenses informaron el pasado 28 de marzo sobre el ingreso de unosEstos entraron de manera ilegal a Costa Rica por Paso Canoas, frontera con Panamá. El periódico La Nación informó que de ese grupo,por lo que fueron dejados en libertad hasta que el trámite finalice. El resto fue devuelto a Panamá. Según informó el gobierno de Costa Rica, los africanos entraron caminando en grupos de 20 personas y algunos llegaron a la entrada de Ciudad Neily de Corredores, a unos 17 kilómetros de la zona fronteriza.Ellos se encontraban con otro grupo de personas en el país vecino, donde también están unos 1,000 cubanos que intentan ir a Norteamérica. Según datos oficiales,Tomado de: El Nuevo Diario.