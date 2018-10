06, Abril, 2016 06, Abril, 2016 10:37 a.m. 10:37 a.m.

EXIGEN CIERRE DE ARENERA

None

Habitantes del sector conocido como la gruta Javier en el kilómetro 9 y medio de la carretera nueva a león, ya no aguantan las nubes de arena que levanta la maquinaria de la arenera “el guerrero”. estos han escrito decenas de carta al alcalde de Ciudad Sandino solicitando el cierre de esta mina de arena, sin embargo no han obtenido respuestas. Unas 60 familias que habitan en el sector de la gruta Javier, desayunan, almuerzan y cenan arena. Desde hace dos años la empresa Arenera “El Guerrero explotan los yacimientos de arena en la zona, dejando atrás todo tipo de norma ambiental. Los pobladores se quejan ya que niños, adultos y ancianos, se encuentran enfermos con problemas respiratorios y alergias. Visitamos la empresa y ahí el guarda de seguridad nos informó que la arenera le pertenece al señor Álvaro Mauricio Calderón quien no se encontraba en el lugar. https://www.youtube.com/watch?v=MkT23Af0apQ 100% Noticias