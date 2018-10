08, Abril, 2016 08, Abril, 2016 2:25 a.m. 2:25 a.m.

INCENDIO CONSUME PARTE DE LAS LADERAS DE LAGUNA DE NEJAPA

Una vez más un incendio supuestamente provocado por cazadores de garrobos volvió arrasar una parte considerable de la laderas de la laguna de Nejapa este jueves en horas de la tarde. A eso de las tres de la tarde de este jueves, pobladores aledaños a la zona se percataron de las llamas que salían del monte y de inmediato comenzaron a sofocar el fuego para que no se extendiera hacia sus viviendas. Según el comandante Luis Solórzano, jefe de la delegación de Bomberos en el Mercado Israel Lewites, se presume que el siniestro inició debido a que en el sector llegan cazadores de garrobos quienes tratan de sacar a los animales con llamas y no se aseguran de apagar el fuego. “Ahorita se están quemando aproximadamente cinco manzanas, le hacemos un llamado a los garroberos a que ya no sigan prendiéndole fuego porque esto trae un degaste económico debido a que este combustible que andamos gastando es mejor emplearlo en otra cosa”, dijo Solórzano. Y es que últimamente los incendios en las laderas de la laguna se han venido originando constantemente, hace quince días se reportó otro siniestro en el mismo lugar que se extendió hasta las faldas del cerro Motastepe. “Con este incendio está sufriendo toda la flora y fauna de la laguna, aquí la Policía no ha puesto su rigor porque si lo hicieran encontrarían a varias personas cazando animales” manifestó Juan Antonio Alvarado, supervisor de una propiedad de telefonía. Para los pobladores en esta época de verano es cuando se incrementa más los incendios en la laguna. “A cada rato paso esto porque los chavalos vagos cazan garrobos y le pegan fuego, todo el vecindario estábamos tratando de apagar el fuego porque no venían los bomberos”, expresó María Gertrudis Chamorro, quien lleva 15 años de vivir cerca de la laguna. La Primerísima,