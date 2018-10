12, Abril, 2016 12, Abril, 2016 9:51 a.m. 9:51 a.m.

LA NIÑA NO SOLUCIONARÁ PROBLEMÁTICA DE LA SEQUÍA DICEN ESPECIALISTAS

El arribo del fenómeno meteorológico de la Niña, no es la salvación del problema de la sequía en el país, sino que más bien podría empeorar las cosas, según expertos. Los expertos dicen que producto del despale en las cuencas hídricas, el agua difícilmente podrá infiltrarse en las subcuencas y acarreará más sedimentación. Salvador Montenegro, ex director del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos (CIRA), explicaba que un período lluvioso intenso, podría posibilitar nuevas desgracias porque los suelos no tienen la capacidad de infiltrar el agua para hacerla llegar a las capas subterráneas. Por su parte, Víctor Campos del centro Humbolt, decía que “El problema es el mal manejo que se da al territorio y que cada día se va profundizando la crisis ambiental”. Para el ex director del CIRA, lo que el país necesita es una planificación a largo plazo donde además del gobierno, participe la sociedad civil, las municipalidades y las organizaciones no gubernamentales. 100% Noticias