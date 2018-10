13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 4:18 a.m. 4:18 a.m.

ALCALDÍA DE MANAGUA CONTINÚA LIMPIEZA EN LOS CAUCES

La Alcaldía de Managua (ALMA), continúa con la jornada de limpieza en los cauces de la capital para garantizar que ante las primeras lluvias no estén llenos de basura y otros desechos. ALMA, calcula que los trabajos de limpieza avanzan en un 72%, eso significa que los brigadistas han retirado 4,500 toneladas de desechos en 42.5 de los 58 kilómetros de cauces revestidos de Managua. Enrique Armas, Vicealcalde de Managua, señalo que los trabajos de limpieza continuarán, así como la jornada de sensibilización con la población para que no tire basura en los cauces. Por su parte, el Director de Limpieza Pública de la Alcaldía, Eliezer López, aseguró que además de los trabajos de limpieza se ha avanzado en el tema de sensibilización y en ese sentido se prevé recolectar menos basura en los cauces que la recolectada en el 2015, sin embargo reiteró el llamado a la población de Managua a no tirar basura a los cauces porque estos no son depósitos de desechos. El 19 Digital.