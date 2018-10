13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 10:47 a.m. 10:47 a.m.

IGLESIA CATÓLICA REITERA QUE NO HAY DIVISIÓN EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Ante los señalamientos de diferentes sectores que dicen que hay división en la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, aseguró que no hay tal división pues entre ellos existe unidad sobre la realidad política, social y económica del país. Monseñor Báez, también aclaró que la no publicación de la carta pastoral se debió a que no hubo tiempo para una revisión exhaustiva por parte de todos los Obispos. “Hay una visión de la realidad muy unitaria, compartida por todos, pero a la hora de expresarla es donde se presenta la complejidad de un texto como una carta pastoral”, dijo Báez. El Obispo Auxiliar de Managua, también refirió que cuando los Obispos van a emitir una opinión lo hacen con mucha responsabilidad y es ahí donde se les dificulta ponerse de acuerdo en que temas abordar y cuales dejar para más adelante, pero ello no implica que haya división. “Quienes desearían una división en la Iglesia Católica y en la Conferencia Episcopal pueden darse por desilusionados porque no la hay”, finalizó Monseñor Báez. Por su parte, el Cardenal Leopoldo Brenes se refirió al próximo proceso electoral en el país y la importancia de la observación internacional y la transparencia. El Cardenal Brenes, también dijo que es necesario que los diferentes partidos políticos integren a sus filas a las nuevas generaciones. 100% Noticias.