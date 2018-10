MADEREROS MARCHARON HACIA INAFOR

Madereros de las Segovias marcharon esta mañana hacia el INAFOR luego que se suspendiera el corte de pinos y ahora proponen reforestar. ''La idea es plantar y no estamos en contra de ellos (INAFOR), queremos una respuesta clara porque este sector trabaja legal y los planes están aprobados, y si no se extrae los recursos, se van a perder. Este problema ambiental nos preocupa a todos y estamos para colaborar'', expresó el maderero Anibal Rodríguez. Por su parte, María Sánchez, señaló que se ven afectados por la suspensión debido a que muchas familias viven del comercio de madera y alegó que sí han estado reforestando. ''No nos avisaron con tiempo y ahora nos vemos afectados con la medida'', indicó. Hernando Escobar, de la Cámara Forestal reiteró que quieren fomentar una campaña masiva de reforestación pese a al daño ambiental existente. Cabe recordar, el ambientalista y científico Jaime Incer Barquero cuestionó la decisión del gobierno de crear una comisión que estaría conformada por INAFOR y Marena, mismas que son criticadas por no tomar medidas ambientales y regular el corte de madera.

''Que la comisión fuese integrada y no ligada necesariamente al gobierno, sino con gente capacitada científicamente para que puedan hacer una evaluación objetiva y veraz del problema'', señaló Incer.

100% Noticias