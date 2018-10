20, Abril, 2016 20, Abril, 2016 3:43 a.m. 3:43 a.m.

ORTEGA ENTREGA ORDEN AUGUSTO C. SANDINO A MARADONA

None

El presidente Daniel Ortega Saavedra impuso al ex astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona, la máxima condecoración que otorga Nicaragua: la Orden Augusto C. Sandino en grado Batalla de San Jacinto, informaron este miércoles los medios oficialistas. Durante la entrega, Ortega explicó a Maradona que la Orden “significa la Batalla de San Jacinto contra el yanqui, y por lo que significa Sandino, lógicamente, la figura que logra resumir toda la historia del pensamiento anti imperialista en Nicaragua”. El mandatario nicaragüense dijo que Maradona era un “luchador, gladiador de la paz y la justicia”. Según los medios de Gobierno, el argentino respondió que cuidaría la Orden como a la Copa del Mundo que ganó con Argentina en 1986. La Orden Augusto C. Sandino reconoce a nacionales y extranjeros, y es concedida por sus servicios excepcionales prestados a la Patria o a la Humanidad. Maradona llegó de sorpresa a Nicaragua y en sus redes sociales aseguró que su visita era una invitación del mandatario. END