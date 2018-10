VECA AIRLINES CONECTA A MANAGUA CON SAN SALVADOR

Despegó de Managua el primer vuelo comercial de VECA Airlines de origen salvadoreño. La aerolínea salvadoreña VECA (Vuelos Económicos Centroamericanos) conectará Managua-San Salvador. El vuelo inaugural se realizó en el Airbus A319 y tenía previsto salir a las 9:30 a.m. del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, para aterrizar a las 10:15 a.m. en el Aeropuerto Monseñor Arnulfo Romero, de San Salvador. En este primer vuelo viajan 24 pasajeros, en su mayoría nicaragüenses, también ciudadanos de origen guatemalteco, cuatro israelíes y un chileno, informó la aerolínea. El avión tiene una capacidad para 144 tripulantes, detalla END. Esta línea aérea promete abaratar los pasajes en la región centroamericana. El precio de introducción del vuelo Managua-San Salvador fue de 187 dólares, y no tendrá mucha variación, según VECA. “Desde Nicaragua haremos tres vuelos por semana para aportar al acercamiento de nuestros conciudadanos en todo el istmo centroamericano”, comentó en entrevista con El Nuevo Diario, María Rodríguez Sánchez, directora de comunicación de VECA. El avión tiene una capacidad para 144 tripulantes