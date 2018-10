29, Abril, 2016 29, Abril, 2016 1:45 a.m. 1:45 a.m.

SUJETO CONFESÓ QUE QUISO MATAR A SU EX NOVIA

Óscar Antonio López, de 41 años, mejor conocido como “El Malo”, confesó ayer que acuchilló a sangre fría a su ex novia, Alba Mora Jarquín, de 21 años, quien sobrevivió al ataque. “El Malo” no evidencia en su rostro ni en sus expresiones arrepentimiento por haber clavado cinco veces en distintas partes del cuerpo un filoso cuchillo a la joven que un día fue su prometida. “Fue por los malditos celos que lo hice”, dijo López, quien parece no interesarle los años que podría pasar en prisión, de ser declarado culpable por femicidio frustrado. Al ser consultado si está consciente de que podría pasar muchos años en prisión por el delito cometido, solo encogió sus hombros. PLANIFICÓ EL CRIMEN La acusación que presentó la Fiscalía en el Juzgado Quinto Distrito Penal Especializado en Violencia contra “El Malo” revela que él planificó el crimen contra la joven, a quien atacó a sangre fría a eso de las 5:30 a.m. del pasado martes, en una calle del barrio 3-80, en Managua. López esperó a su víctima en la calle donde ella habitualmente transitaba para abordar un recorrido que la llevaría a una escuela donde trabaja como ayudante. Además, “El Malo” se dotó de una par de guantes de cuero que utilizan los motociclistas, aparentemente con la intención de no dejar huellas en el cuchillo de 15 centímetros de largo y tres de ancho que utilizó para lesionar a la víctima. Un dictamen médico preliminar, emitido por el forense Neill Hernández Murillo, revela que las estocadas que Mora recibió en el abdomen pusieron en peligro su vida. La audiencia inicial para "El Malo" está programada para el próximo 5 de mayo, a las 11:00 a.m, informa END.