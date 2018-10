30, Abril, 2016 30, Abril, 2016 7:38 a.m. 7:38 a.m.

SEGURIDAD NACIONAL, SOLO LA ABORDA EL PRESIDENTE Y EJÉRCITO

El Gobierno de Nicaragua emitió hoy un comunicado en donde comenta al pueblo nicaragüense sobre ciertas declaraciones oficiosas, atribuidas en medios de comunicación, y personas que no son portavoces de temas especializados relacionados a la seguridad nacional. ''La Comunicación Oficial sobre Asuntos de Seguridad sólo corresponde a las instituciones competentes. Cualquier otra versión o comentario, no refleja la realidad o conocimiento alguno, sobre esos temas''. dice la misiva. Según el comunicado, solo el Presidente de la República y el Ejército de Nicaragua están facultados para abordar temas de Seguridad Nacional con el sentido de realidad y seriedad que corresponden. ''Es irresponsable e imprudente pronunciarse sobre versiones periodísticas. No es el estilo de nuestro Gobierno y/o nuestro Modelo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional descalifica, por lo tanto, a quienes abordan o comentan asuntos que no son de su competencia, haciendo el juego a agendas mediáticas interesadas'', concluye.