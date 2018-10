03, Mayo, 2016 03, Mayo, 2016 1:58 a.m. 1:58 a.m.

ADVIERTEN DE POSIBLE BURBUJA ECONOMICA EN NICARAGUA

El ex canciller y ex embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Aguirre Sacasa, advirtió que “podría darse una burbuja económica”, esto basado en que el ritmo de crecimiento no es consistente con el crecimiento productivo. “En muchos países puede darse esta burbuja aunque haya un manejo macro económico prudente” dijo Aguirre Sacasa, quien agregó que el “crecimiento rápido del crédito bancario al sector privado, son 5 veces más elevados que el crecimiento económico de Nicaragua y más elevado a la nueva captación de depósitos”, señaló el ex canciller. Para Aguirre Sacasa no hay crisis en el sistema financiero, pero es una “campanada, el hecho que los bancos den más prestamos en comparación a la captación de ahorros”. El ex embajador de Nicaragua en Washington sostuvo en el programa Jaime Arellano en La Nación, que en los últimos meses ha notado una “exuberancia irracional” que según el “no estoy diciendo que va a darse, pero hay que ponerle ojo” por lo que pidió que se debe mantener una vigilancia en ese asunto de que podría darse una burbuja que la comparó a un tsunami devastador y como país debemos de estar en alerta, aseguró Aguirre Sacasa. El analista político hizo ver que no le ve problema a los créditos de vivienda de 15 o 20 mil dólares porque se llena la demanda del déficit habitacional. Pero donde enciende las alarmas es que conoce gente que compra repartos enteros donde las viviendas están valoradas en 350 o 400 mil dólares y para Nicaragua esos montos representan una capacidad de pago bastante elevado. Aquí la entrevista completa en el Programa Jaime Arellano en La Nación. https://www.youtube.com/watch?v=OJsSyDktALk 100% Noticias. LPU