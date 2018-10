AUTORIDADES DEL MIFIC RECOMIENDAN COMPRAR HUEVOS CERTIFICADOS

Diálogo para solucionar tema de lácteos

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), a través de su titular Orlando Solórzano y el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDEC), Marvin Pomares, recomendaron a la población comprar huevo que este certificado por las autoridades nacionales. Esta recomendación obedece a la denuncia hecha por Pomares, al señalar que está supuestamenteingresando de manera ilegal huevo desde Honduras, mismo que no cuenta con las certificaciones debidas y se corre el riesgo de comprar un producto vencido. MAS DETALLES AQUI: DENUNCIAN CONTRABANDO DE HUEVOS Actualmente en los diferentes mercados capitalinos existe una sobreoferta de huevo, lo que ha originado una baja significativa en la cajilla, pues pasó de costar 100 córdobas en diciembre y ahora se cotiza entre 65 y 70 córdobas. Solórzano recordó que la normativa para la comercialización del huevo, obliga a las empresas avícolasa sellar el producto con los códigos establecidos para cada industria, aclarando que aquellos que no producen más de 200 cajillas diarias no están obligados a ubicar el sello, pero sí registrar la procedencia del mismo ante sus intermediarios. Pomares aseguró que han encontrado huevos sin sellos y otros hasta con 9 dígitos, cantidad que no corresponde al producto nacional.Ante esto, el titular del MIFIC recomendó la compra de nuestros productos nacionales, pues los huevos son certificados por las autoridades. TE INTERESA: SURGEN 42 SELLOS DE GRANJAS DE DUDOSO ORIGEN “Damos una recomendación general; que las personas no consuman huevos que vean sospechosos, porque ya ha habido casos como han dicho, de reclamos por huevos en mal estado”, recomendó Solórzano.En relación a las exportaciones de productos lácteos a Honduras, Solórzano manifestó que se encuentran dialogando con las autoridades catrachas para resolver el problema y que se permita sin mayor obstáculo el ingreso de nuestros productos a ese mercado, siempre que estén certificados por esa nación. El funcionario señaló que Honduras de acuerdo a los tratados de libre comercio, no puede impedir el ingreso del queso u otros productos lácteos. En el encuentro con las autoridades hondureñas, Nicaragua dejó claro que se debe cumplir el Tratado General de Integración Económica. “No hay razón alguna para limitar el libre comercio que está establecido en base al tratado general, ahí eso es determinante. Le vamos a decir lo que le dijimos a Honduras en la reunión bilateral, porque no podemos adelantar ni profundizar temas cuando son parte de una negociación, pero no hay razón para detener un comercio que está siendo realizado en base al tratado general de integración económica, las únicas excepciones que establece el tratado son excepciones en materia de sanidad, seguridad o policía”, explicó Solórzano. MAS DETALLES AQUI: COSEP EN PLÁTICAS CON HONDURAS POR LECHE NICA La empresa Centrolac interpuso ante la Corte Centroamericana de Justicia un recurso para que cese su actitud de impedir el ingreso de nuestros productos lácteos. Fuente:19Digital