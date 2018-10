LA RIVIERA NICARAGUA YA NO ACEPTA TARJETAS DE CREDITO COMO FORMA DE PAGO

1:54 a.m.

La tienda Riviera Nicaragua informó a través de su página en Facebook que no pueden continuar aceptando tarjetas de crédito en sus tiendas únicamente efectivo, lo que supone el bloqueo de este método de pago. “Disculpen los inconvenientes que podamos ocasionarles en este momento al no poder aceptar tarjetas de crédito”, publicó La Riviera en su página en Facebook.El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que existe una “solicitud que han hecho los trabajadores de estas tiendas al presidente de Panamá (Juan Carlos Varela)”, para pedirle al gobierno de ese país que haga algo por proteger el trabajo que ofrecen dichas tiendas en Nicaragua. Además, insistió en que esta es una situación que está vinculada directamente a una circunstancia que se presenta en aquel país y que no hay ningún impacto específico en el sector empresarial ni bancario de Nicaragua. TE INTERESA: COMPAÑÍA WAKED SEÑALADA COMO ORGANIZACIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES El gremio de abogados de Panamá dijo ayer que Estados Unidos cometió una “injerencia” al acusar de blanqueo de dinero al grupo empresarial panameño de la familia Waked, y que ese señalamiento pone “en peligro” numerosas inversiones y puestos de trabajo. Estos hechos “vulneran nuestra soberanía, nuestra constitución, nuestras leyes y nuestras instituciones de derecho”, denunció el Colegio Nacional de Abogados de Panamá en un comunicado. Fuente:LaPrensa