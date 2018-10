16, Mayo, 2016 16, Mayo, 2016 4:59 a.m. 4:59 a.m.

TEMPORADA DE HURACANES SERÁ MUY ACTIVA

Unos 30 ciclones se formarían en esta temporada de huracanes, esto sumando los del pacífico con los del atlántico, según la agencia nacional para la atmósfera y el océano de Estados Unidos, (NOAA). El pacífico espera unas 18 ciclones, ocho serían tormentas tropicales con vientos entre 63 kilómetros por hora y 118 kilómetros por hora. Los 9 fenómenos restantes podrían ser huracanes. De estos, 4 serían intensos con vientos superiores a los 209 kilómetros por hora. Para el especialista en fenómenos naturales Agustin Moreira, la temporada ciclónica no será catastrófica y recordó que el fenómeno climatológico conocido como la Niña se asentaría entre Septiembre, Octubre y Noviembre. Con respecto a las condiciones climáticas en el Caribe nicaraguense, Moreira dijo que existe el 90% de probabilidad que llueva producto del ingreso de una vaguada. Bluefields y Puerto Cabezas tienen condiciones favorables al igual que la parte central. Existe el 90% de posibilidades de lluvias. En la zona del Atlántico, principalmente en Blufields hay una vaguada que está ocasionando 90% de posibilidades que haya lluvia con tormenta eléctrica. La temperatura en la zona es de 26 grados C, señaló Moreira. Puerto Cabezas tendrá en el área posibilidades de chubasco, la temperatura máxima es de 30 grados C. En los departamentos Jinotega, Estelí y Madriz està muy nublado con posibilidades del 80% de precipitaciones ligeras y aisladas en la zona del norte. En Occidente la temperatura máxima es de 37 y 38 grados C, bastante soleado y despejado, con posibilidades de lloviznas ligeras y aisladas, pero no tienen buenas condiciones para este día. Managua está muy soleado con posibilidades de condiciones favorables hasta en la noche o mañana que propicien lluvia. El clima de Rivas es nublado y la temperatura es de 31 grados C, con posibilidades del 60% de lluvia.