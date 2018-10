16, Mayo, 2016 16, Mayo, 2016 5:20 a.m. 5:20 a.m.

UNOS 4 MIL CIEGOS ESTAN APTOS PARA VOTAR EN ESTAS ELECCIONES

La organización Maricela Toledo pidió a los candidatos presidenciales los incluyan en los planes de gobierno. Se estima que unos 4 mil ciegos están aptos para votar y para cumplir con su deber cívico, por ello solicitan que se retome el sistema de la regleta para ejercer su derecho en las urnas y así hacerlo solos y no con acompañantes. David López, presidente de la Organización declaró que "siempre el llamado es el mismo a los distintos partidos políticos". Además demandaron que la inclusión se vea reflejada en todos los aspecto, tanto para proponer candidatos y en las agendas de gobierno. Sandra López de la misma organización argumentó que "a veces la persona ciega no tiene quien lo lleve al centro de votación o no hay una persona de confianza". En 2012 el sistema de votación para ciegos se implementó a través de una regleta horizontal. El instrumento contenía 6 agujeros para que el votante marcara en el candidato de su preferencia. https://www.youtube.com/watch?v=WcfiZvrhVgc