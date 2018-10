17, Mayo, 2016 17, Mayo, 2016 2:34 a.m. 2:34 a.m.

AGUIRRE SACASA: LA OPOSICIÓN HA PUESTO “LOS PERO” PARA NO UNIRSE

None

El contexto político nicaragüense y brasileño, fueron parte de los temas abordados en el programa Jaime Arellano en la Nación, que tuvo como invitado al ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. El doctor Aguirre percibe el actuar de la oposición como si se negara a unificar las formulas “La cosa más triste en Nicaragua es como la oposición han puesto “los pero” para no unirse” declaró. Según el ex canciller lo estratégico es dejar de repetir la tensa relación y las diferencias para fortalecer una sola fórmula que luego integraría a los independientes con programas. Tras coincidir que el moderador del programa en el desconocimiento de las fórmulas y la fragmentación de las mismas, Aguirre consideró que “necesitamos observación robusta nacional e internacional para que el proceso electoral sea visto como legítimo”. Sobre la situación de Brasil tras la suspensión de Dilma Rousseff, Aguirre Sacasa no considera que sea un golpe de estado, sino un establecimiento documentado y mandatado en la constitución política de ese país. El analista político considera que Nicaragua no debería emitir comentarios o intervenir en el debate sobre la situación en Brasil, pues son “asuntos internos”. En caso contrario el país cuya economía es la más fuerte de Latinoamérica podría retirar su embajador y cortar relaciones “de manera que haría difícil para nuestro sector privado ampliar su contacto comercial. Haría difícil la inversión extranjera” explicó Aguirre.