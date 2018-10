19, Mayo, 2016 19, Mayo, 2016 5:18 a.m. 5:18 a.m.

¿QUIEN ES JILL BIDEN? LEA LA BIOGRAFIA AUTORIZADA POR LA SEGUNDA DAMA DE EEUU

La doctora Jill Biden ha sido docente en las escuelas de Delaware por más de veinticinco años. Es la esposa del vicepresidente Joe Biden. Durante los últimos quince años, la doctora Biden ha impartido clases de inglés en la Universidad Comunitaria y Técnica de Delaware. Anteriormente, fue maestra de inglés y especialista de lectura por trece años en escuelas públicas, y tuvo un trabajo de tiempo parcial en el programa para adolescentes del Hospital Psiquiátrico de Rockford. En 1993, después de que cuatro de sus amigas fueran diagnosticadas con cáncer de mama, puso en marcha una iniciativa para prevenir este tipo de cáncer, y hasta la fecha esta iniciativa ha dado información sobre el cuidado y la prevención de este tipo de cáncer a más de siete mil niñas de escuela preparatoria en Delaware. Como madre “Blue Star” (Estrella Azul), un grupo de apoyo formado por las madres de personas que sirven en las fuerzas armadas, la doctora Biden ha dado prioridad a los asuntos de interés para estas familias y ha jugado un papel destacado en la organización sin fines de lucro Delaware Boots on the Ground. Esta organización provee asistencia a las familias durante los despliegues militares y organiza eventos comunitarios para informar al público sobre estas familias y buscar fuentes de apoyo. Como promotora de los programas de lectura y alfabetización, también participó en la fundación de Book Buddies en 2007, un programa que provee asistencia a los niños de bajos recursos para que desarrollen el hábito de la lectura. A principios del 2007, Jill obtuvo su doctorado en Educación en la Universidad de Delaware. En su disertación exploró las diferentes maneras de retener a los estudiantes de las universidades comunitarias para que no dejen los estudios. También tiene una maestría de Inglés de la Universidad de Villanova (1987) y una maestría de Lectura de la Universidad de West Chester (1981) – ambas obtenidas mientras trabajaba a tiempo completo y se encargaba de la educación de sus hijos. La mayor de cinco hermanas, la doctora Biden se crió en Willow Grove, Pennsylvania con su madre Bonny, ya fallecida, y su padre Donald. La doctora Biden estudiaba en la Universidad de Delaware en 1975 cuando el hermano del vicepresidente propuso que Jill y el entonces senador Biden se conocieran. El 17 de junio de 1977, se casaron en la capilla de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. La doctora y el vicepresidente Biden tienen tres hijos: Ashley, que es trabajadora social; Beau, procurador general del estado de Delaware y capitán en la Guardia Nacional de Delaware; y Hunter, que es abogado. La doctora es la abuela orgullosa (“nana”, para sus nietos) de Naomi, Finnegan, Roberta Mabel (“Maisy”), Natalie y Robert Hunter. TOMADO DE LA CASA BLANCA.