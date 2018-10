PERSONAS CERCANAS A JULIO ROCHA COLABORARON EN EL PAGO DE FIANZA SEGÚN PRENSA ESTADOUNIDENSE

Familiares y amigos de Julio Rocha apoyaron a pagar la suma millonaria de 1.5 millones de dolares que impuso el magistrado Robert Levy en los tribunales federales de Brooklyn, fianza que le ayudaria a enfrentar en libertad el juicio en su contra , algunos de sus colaboradores viven en Los Ángeles y San Francisco (EE.UU.), reveló ayer la prensa estadounidense. Ildefonso Agurcia, secretario general de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), dijo a END que Rocha tendra su próxima audiencia el 3 de Agosto y "nos mantendremos pendientes de las etapas del proceso hasta su culminación. Ahí sabremos qué acciones tomar”. TE INTERESA: JULIO ROCHA OBTIENE LIBERTAD BAJO FIANZA DE 1.5 MILLONES DE DÓLARES Medios de comunicación, como el USA Today, confirman que en una corte del este de Nueva York se esperaba que llegaran a confirmar el vínculo de Rocha con sobornos y corrupción cuando era dirigente de futbol. Explican además que sus allegados soportaron la fianza no solo con dinero en efectivo, sino también con casas y acciones. Pese a la fianza y el permiso de estadía en Florida, el judicial prohibió al exdirigente del deporte nicaragüense que se comunique con entidades de la FIFA y sus afiliados. "Debe ser un poco cansado", le dijo Levy en relación con el vuelo que fue sometido desde Zúrich hasta Nueva York por las fuerzas del orden estadounidenses. Sullivan, uno de los abogados de Rocha, indicó al juez que su cliente se declaraba “no culpable” de los cargos por asociación delictiva, lavado de dinero y fraude. Ante esta petición, el magistrado Levy otorgó el arresto domiciliario a Rocha a cambio de la millonaria suma. El acusado deberá residir en el área de Nueva York o en Florida y estará bajo monitoreo electrónico permanente. El caso conocido como “Fifagate” ha dejado 39.5 millones de dólares en concepto de pago de fianzas por parte de los siete exdirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), acusados de corrupción. TE INTERESA: FIFA RECLAMA A JULIO ROCHA 387 MIL 781 DOLARES Seis han pagado millonarias fianzas en EE.UU luego de ser extraditados desde Suiza. Solo el uruguayo Eugenio Figueredo fue extraditado a su país y no está en prisión por problemas de salud. La fianza más alta la pagó el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), José María Marín, quien dio 15 millones de dólares. El exvicepresidente de la FIFA Jeffrey Webb fue puesto en libertad bajo fianza por 10 millones de dólares, luego de declararse no culpable. Este entregó un Ferrari 2015, un Range Rover 2014, un Mercedes Benz 2003, joyas de su esposa y 10 propiedades en Estados Unidos. Rafael Esquivel, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, pagó la suma de 7 millones de dólares, dando 2 millones en efectivo y propiedades. El costarricense Eduardo Li recibió arresto domiciliario al pagar una fianza de cinco millones de dólares, incluyendo US$ 1.1 millones . Al nicaragüense Julio Rocha, luego de declararse inocente de los cargos que se le acusan, el judicial Robert Levy otorgó el arresto domiciliario a cambio de 1.5 millones dolares La fianza más baja fue para Costas Takkas, exsecretario general de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán (CIFA), quien pagó US$ 1 millón END