20, Mayo, 2016 20, Mayo, 2016 6:02 a.m. 6:02 a.m.

OPORTUNIDADES PARA LLEVAR A VACACIONAR A MAMÁ

Durante el programa “Ellas lo dicen” transmitido por 100% Noticias todos los Jueves, las conductoras del programa Verónica Chávez, Iralia Castillo y Picky Báez conversaron con María Guadalupe Avilés, Gerente general de Mayavi Travel & Tours. Durante la edición de la semana comentaron sobre las opciones que existen en el país para vacacionar y los regalos propicios en el mes de las madres, además de las cosas que no pueden faltar en tu maleta de viaje. Según María Guadalupe las promociones que Mayavi Travel tiene para el mes de las madres son diversas opciones con flexibilidad en los términos y condiciones. “Damos un tiempo prudencial” indicó, en caso de comprar un boleto o paquete y la persona no decida viajar en el momento. “No nos gusta exigirle al cliente, la idea es que el cliente pueda brindarnos sus preferencias” detalló al respectos de los paquetes y líneas con que trabajan. La misma agencia de viaje tiene promociones para destinos tanto nacionales como internacionales. El panel conversó sobre los destinos que Nicaragua tiene sobre todo aquellos lugares que no se han proyectado como destinos pero que tienen atractivos. En Chinandega donde la agencia tiene alianza con un mall hay distintos hoteles, sitios ecológicos, no meramente playeros, explicó Avilés. Sobras las cosas que no pueden faltar en tu maleta de viaje te dejamos el video: