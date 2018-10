21, Mayo, 2016 21, Mayo, 2016 3:41 a.m. 3:41 a.m.

A NAVARRO NO LE QUITA EL SUEÑO REPETIR COMO DIPUTADO

El coordinador del movimiento liberal constitucionalista independiente, Wilfredo Navarro, afirmó que ya inició pláticas con el Frente Sandinista de cara a la firma de una alianza. Navarro señaló que no le quita el sueño repetir como diputado, no sería hipócrita de su parte repetir la candidatura si le llegara la oferta, aunque tampoco se mostraría en desacuerdo si no llega la propuesta, pues seguiría trabajando, explicó. "Yo soy político y estoy en la política y asumiré lo que me corresponda en la alianza que esté" declaró a 100% noticias. Meses atrás Navarro solicitó la personería jurídica del movimiento que encabeza.