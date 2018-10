28, Mayo, 2016 28, Mayo, 2016 2:22 a.m. 2:22 a.m.

ALZA EN EL COMBUSTIBLE POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA

El precio de la gasolina y el diesel aumentará por segunda semana en los que va del mes, afirmaron fuentes petroleras del país. El precio de la gasolina regular se elevara en C$ 0.50 y el diesel C$ 0.35 Centavos. El litro de gasolina se cotizará en C$26.09 córdobas mientras que el diesel C$ 21.30 córdobas. Las fuentes informaron que los precios pueden variar según la estación de servicio. Fuente la primerísima