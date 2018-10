07, Junio, 2016 07, Junio, 2016 9:39 a.m. 9:39 a.m.

“ESTAMOS ANTE UNA BANDA ORGANIZADA”, DICE EXPERTA

None

100% Noticias entrevistó a la psicóloga, forense y abogada Keyla Largaespada, para que planteara su punto de vista y analizara el caso de robo del recién nacido en el hospital Alemán Nicaragüense, quien hasta el momento sigue desaparecido. La experta dice que la mujer que se hizo pasar por personal hospitalario para robar el bebé, no pudo actuar sola, alguien tuvo que estar esperándola afuera del lugar en un vehículo, que evidentemente estamos ante una banda organizada. Largaespada señala que la policía no tenía por qué dejar pasar tanto tiempo, que desde el momento que desapareció el menor a la fecha ya pasó una semana y aún las autoridades no dan respuesta, por lo cual surge la probabilidad que el niño ya no esté en Nicaragua. Muchas interrogantes existen alrededor de este caso, entre ellas, cuáles son los motivos por lo que se llevaron al recién nacido, si se trata de tráfico de órganos, si es para venderlo, o dárselo a alguna mujer que no puede tener hijos, dijo la Psicóloga.