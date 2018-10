10, Junio, 2016 10, Junio, 2016 3:24 a.m. 3:24 a.m.

SUSPENDEN CLASES EN LEÓN Y CHINANDEGA

Tras terremoto de magnitud 6.1 en escala de Ritcher ocurrido la noche de jueves, las autoridades el Ministerio de Educación MINED informaron de la suspensión de clases para este viernes para prevenir indicentes durante los movimientos. La coordinadora del Concejo de Comunicación y Ciudadanía informó del decreto de la Alerta Roja que no se ha activado desde 2014, año en que ocurrieron fuertes sismos que ocasionaron daños en muchas casas de Nagarote. “recordemos que tenemos una Alerta Roja que nuestro Presidente Daniel no ha desactivado, precisamente porque nuestro país es altamente vulnerable a situaciones de posible calamidad de riesgo en los departamentos del pacifico a eventos sísmicos como este”, dijo Murillo, de acuerdo a publicación de El 19 Digital. Murillo informó que todas las escuelas, colegios y centros de estudios de los departamento de León y Chinandega no tendrán clases este viernes. La coordinadora recordó que la alerta roja se estableció desde los sismos del pasado abril. Salvador Vanegas, asesor presidencial en temas de educación informó a través de Tu Nueva Radio Ya la disposición del gobierno. “Tal y como lo ha informado a las familias nicaragüenses la compañera Rosario Murillo, toda la comunidad educativa nos encontramos en alerta protectora, en alerta solidaria con toda la comunidad educativa de los departamentos de León y Chinandega que han estado esta noche sintiendo estos eventos sísmicos”, dijo. “En el marco de la Alerta Roja decretada por el Presidente Daniel Ortega, a través del comunicado 03-2014 y tomando en consideración los evento sísmicos ocurridos la noche de hoy jueves 09 de junio del año 2016, se comunica a las familias nicaragüenses que quedan suspendidas las clases mañana viernes 10 de junio del año 2016, en todos los centros educativos públicos y privados de los departamentos de León y Chinandega, como medida de prevención, resguardo y tranquilidad de las familias nicaragüenses”, finalizó.