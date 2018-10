POLICÍA ENMUDECE ANTE CASO DEL BEBE ROBADO EN HOSPITAL ALEMÁN

3:18 a.m.

El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Días guardó silencio y abandonó la sala de conferencia cuando periodistas le preguntaron sobre avances en las investigaciones del bebe robado en el Hospital Alemán Nicaraguense. Lee tambien Bebe robado en Hospital Alemán no es el primer caso en Nicaragua Han pasado 17 días desde el rapto y las autoridades aún no pronuncian, ni dan cuenta del recién nacido. Para algunos abogados las autoridades hospitalarias fueron negligentes porque no garantizaron la protección del niño a como lo ordena el código de la niñez y adolescencia en su articulo 34. Lee también: Madre del bebe robado en tratamiento psicológico