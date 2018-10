17, Junio, 2016 17, Junio, 2016 10:42 a.m. 10:42 a.m.

PROPONEN REFORMAS A LEY DE CONSUMIDORES PARA PROTEGER A ESTUDIANTES

None

El centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, enviará a la Asamblea Nacional una iniciativa de reformas a la ley 842, ley de Protección de los derechos de los consumidores, para proteger a estudiantes de colegios y universidades privadas de cobros arancelarios que no hayan sido debidamente explicados. La iniciativa también plantea que no se obligara al pago de aranceles de manera condicionada para la inscripción de clases y tampoco se exigirá el pago de las mensualidades en dólares. Juan Carlos López, Director del Organismo, dice que el propósito del ante proyecto es frenar abusos que se practican en colegios y universidades, pues considera que la educación en Nicaragua se ha visto más con fines lucrativos más que para promover un mejor desarrollo en la calidad de la enseñanza. Por su parte Leonardo Torres, Rector de la UHISPAM y Miembro Consejo Superior de la Empresa Privada (COSUP), rechazó que las relaciones estudiantes-universidades sobre asuntos arancelarios sean reguladas por ley, porque estas casas de estudios no reciben financiamiento del Estado, y dijo que lo ideal es que los estudiantes y autoridades alcancen acuerdos de pago, cuando se presenten problemas sobre la cancelación de aranceles.