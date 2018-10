21, Junio, 2016 21, Junio, 2016 4:43 a.m. 4:43 a.m.

COMERCIANTES DE JINOTEPE EN NUEVAS INSTALACIONES

Comerciantes que se habían tomado las calles centrales de Jinotepe, fueron trasladados al nuevo mercado de esa ciudad. La disposición irreversible del alcalde Mariano Madrigal dictada desde el 6 de junio se hizo cumplir este lunes al poner a disposicón 4 camiones en los que los comerciantes podrían trasladar la mercadería, sumado al cierre de las calles aledañas para impedir contratiempos. De acuerdo a El Nuevo Diario en el mercado improvisado en las calles centrales había 2 mil comerciantes. Los primeros en ser trasladados fueron los que comercializan perecederos, pese al descontento. Lucila Alemán consultada por el rotativo dijo que hacía 30 años de vivir prácticamente atrapada dentro del mercado, “Es una alegría ver despejadas las calles y que nuestras casas se liberen de esa oscuridad en la que vivieron por tanto tiempo. Mis hijas crecieron en un ambiente de basura, encierro y todo eso… Ahora ¡por fin vamos a descansar!” dijo. Las demandas de los habitantes se hacina oír desde años anteriores. Recientemente el padre Juan de Dios García intercedió ante el gobierno al presentar 7000 firmas de los ciudadanos que pedían la reubicación del mercado y medidas contra los comerciantes para acatar el ordenamiento. El alcalde de la ciudad declaró a un medio local que la decisión es irreversible dado que el antiguo mercado prestaba condiciones deplorables y generaba contaminación e insalubridad en toda la ciudad. El nuevo mercado está conformado por 900 tramos con servicios básicos de energía eléctica y agua potable. El circuito tiene un total de cuatro manzanas con área de bodega, descarga y estacionamiento. Pese a que los tramos fueron entregados de manera gratuita, los comerciantes deberán pagar 7 córdobas diario. Según estimaciones de medios locales el proyecto supera los 70 millones de córdobas. MERCADERÍA NO ALCANZA Algunos comerciantes se quejaron por el tamaño destinado para los tramos. Cristina López exigió respuestas ante el limitado espacio que "no es ni el doble de lo que yo tengo aquí en mi tramo, además mi mercadería es demasiada y no me cabe ahí" dijo. Ante la situación el alcalde tomo algunos casos especiales como el de López para darles solución.