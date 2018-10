22, Junio, 2016 22, Junio, 2016 1:51 a.m. 1:51 a.m.

ORTEGA DICE QUE ES NECESARIO AVANZAR EN FORTALECIMENTO DEL SICA

Previo a que Nicaragua asuma la presidencia protémpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el presidente Daniel Ortega llamó a la unidad y redoblar esfuerzos para ello. El anuncio lo hizo en una reunión con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien también ejerce la presidencia del organismo actualmente. Ortega en compañía de Murillo señaló la importancia del diálogo entre las naciones. Tomó como ejemplo particular el caso de Costa Rica, quien se retiró del SICA, sin embargo Ortega insiste en la reintegración y la unidad consensuada. De acuerdo a El 19 Digital, el mandatario de Nicaragua señaló que no es el momento ideal de asumir la presidencia del SICA, "no en las mejores condiciones, debido a las presiones que Costa Rica ha impuesto al retirarse del organismo debido a que supuestamente los países del área no le apoyaron en sus planteamientos sobre la crisis de los migrantes cubanos" escribió el diario. Pese a que Ortega lamenta la postura adoptada por el país vecino del sur, "cuando estaba lanzando los inmigrantes sobre (...) los pueblos hermanos sin coordinar nada” resaltó que el país tico recibió todo el apoyo de naciones mesoamericanas para que los cubanos continuaran su tránsito hacia Estados Unidos. Ortega advirtió que la reincorporación de Costa Rica, -en caso que suceda- no se dará bajo presiones.