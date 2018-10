26, Junio, 2016 26, Junio, 2016 7:52 a.m. 7:52 a.m.

CARDENAL LLAMA A NICARAGÜENSES A PARTICIPAR DE VERIFICACIÓN CIUDADANA

El Arzobispo de Managua, Su Eminencia Cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, hizo este domingo un llamado a la población nicaragüense a dirigirse a sus respectivos centros de votación y participar del proceso de verificación ciudadana. El líder religioso recordó que hoy en día las elecciones son el mecanismo de los pueblos civilizados y demócratas para escoger a sus autoridades, proceso que debe realizarse en tranquilidad. "Nosotros los nicaragüenses tenemos que aprender a utilizar los medios civilizados para elegir a nuestras autoridades y creo que eso es lo más importante (de la verificación)", declaró Brenes. Instó a los nicaragüenses a dejar de un lado la violencia y participar en paz y tranquilidad del proceso electoral, participar de la verificación, porque es el pueblo nicaragüense quien va a elegir a las personas idóneas para dirigir los destinos de nuestra patria. "En primer lugar (la verificación) es para saber si estamos o no en el Padrón, y el que no va que el día de mañana no se queje, y, en segundo lugar, saber dónde debemos dirigirnos a depositar nuestro voto [...] entonces creo que es bien importante estar seguros y yo voy a hacer eso, ir a verificarme para estar seguro de en qué Junta Receptora de Votos voy a ir y así el 6 (de noviembre) me voy directamente para no andar de la Seca a la Meca buscando mi nombre", sostuvo. El Cardenal destacó el orden y la tranquilidad bajo la cual se desarrolló la verificación en su primer día, el sábado 25, esperando que se continúen llevando a cabo en esas mismas condiciones este domingo.