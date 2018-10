05, Julio, 2016 05, Julio, 2016 2:54 a.m. 2:54 a.m.

ASCIENDE EL NÚMERO DE EMBARAZADAS CON ZIKA

El Ministerio de Salud (MINSA) informó de veintidós mujeres contagiadas que eleva a 96 el número de embarazadas con ZIKA. La coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo hizo público el dato en el reporte diario. Debido al aumento en los casos de embarazadas contagiadas, desde el 5 de mayo declararon una alerta epidemiológica en el país. Las enfermedades que más afectan a las personas en esta época son el dengue, zika y chikunguya, todas transmitidas por el mosquitos. El zika es una enfermedad que ataca las defensas y causa fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones o conjuntivitis (ojos enrojecidos), entre otros. Pese a que no es mortal, lo puede ser si no se trata a tiempo, sin embargo las mujeres embarazadas corren el riesgo de dar a luz a bebes con microcefalia. *En Nicaragua aún no se ha registrado un nacimiento con microcefalia a causa del virus.