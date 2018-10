14, Julio, 2016 14, Julio, 2016 8:52 a.m. 8:52 a.m.

MENORES DE EDAD YA NO PUEDEN CASARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

None

A partir de este jueves los menores de edad ya no podrán contraer matrimonio en la Ciudad de México, según una normativa promulgada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en la que se reformó el código civil en la capital mexicana. Según Mancera, la prohibición de contraer matrimonio busca darle una garantía de un mejor desarrollo a niños, niñas y adolescentes, además de estabilidad a las familias. “Es una ventaja para la familia, ventaja para los niños, ventaja para las niñas y cuidado de desarrollo en la tarea que tenemos permanentemente en la Ciudad de México de cuidar a la mujer en todas las etapas de su desarrollo”, dijo el jefe de gobierno. “Garantizamos y privilegiamos el libre consentimiento, la madurez para el consentimiento, y sobre todo, la etapa de desarrollo de los niños y las niñas como debe de ser”, expresó. A partir de este 14 de julio la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años. Entre 2007 y 2015, 10 mil 272 niñas menores de 18 años contrajeron matrimonio en Ciudad de México, según cifras entregadas por Mancera durante el evento realizado este miércoles, una estadística que podría aumentar si se consideraran datos de las niñas más pequeñas menores de 15 años que se casan. En México, 113 mil menores se casan anualmente, añadió el jefe de gobierno. Las modificaciones al código civil también eliminan la figura de emancipación con motivo de matrimonio, pone como impedimento para casarse la violencia familiar y obliga a los jueces del Registro Civil confirmar y verificar la voluntad de los contrayentes de unirse en matrimonio, según el comunicado de la Ciudad de México. La decisión de la capital mexicana llega un año después de que la Cámara de Diputados y el Senado de México aprobaran una modificación al Código Civil Federal para evitar que los menores de edad de todo el país se casaran. Sin embargo no todos los congresos estatales aceptaron incorporar estas medidas a sus legislaciones locales. Según un documento del Senado de México, con fecha de febrero de 2016, solo seis estados (ahora siete con Ciudad de México) han establecido en sus códigos civiles que para que dos personas contraigan matrimonio ambos deben tener 18 años cumplidos, según el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas son los estados que aún no adoptan la prohibición según indicó el Senado. Fuente: CNN.