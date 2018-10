29, Julio, 2016 29, Julio, 2016 9:21 a.m. 9:21 a.m.

COSUP NO CEDE EN SU POSICIÓN SOBRE ARANCELES

El Consejo Superior de Universidades Privadas (COSEUP) no cede en su posición de disconformidad con acuerdo firmado por la Contraloría General de la República que insta a las casas de estudio superior a emitir una normativa de aranceles uniformes y no excesivos. Adrián Meza, vicepresidente de COSUP aseguró que los cobros no pueden ser uniformes, pues independientemente de la función social de la educación, cada universidad está destinada a suplir las necesidades de determinado público que acude a ella en dependencia de los gastos que puedan costear. El funcionario apela al principio de soberanía de decisión que sugiere la Ley del Consumidor. Siempre y cuando se garantice la transparencia absoluta de quienes proveen el servicio, para Meza no hay conflicto que resolver con una normativa de costos unificados en el pago de titulación. Meza trajo a colación que según una resolución firmada en 2013, cualquier estudiante puede abonar el pago de título desde que ingresa a la universidad para no hacer un solo pago dificultoso, en caso de no terminar el plan de clases, la misma resolución dicta devolver el dinero al estudiante.