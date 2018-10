03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 12:55 p.m. 12:55 p.m.

PRESIDENTE DE COSTA RICA PREOCUPADO POR SITUACIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA

"Preocupante" fue el calificativo que dio el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, sobre la situación que está viviendo Nicaragua. La preocupación se debe a los hechos sucedidos en los últimos días, entre los cuales destaca la destitución de 28 diputados opositores por orden del Consejo Superior Electoral. Además del anuncio de la postulación de Rosario Murillo a la vicepresidencia, convirtiéndose en la compañera de fórmula del presidente Ortega. El Mandatario costarricense señaló que la concentración del poder en Nicaragua no es historia nueva. Indicó que la democracia se caracteriza por elecciones libres, limpias e internacionalmente supervisadas, así como una división de los poderes, por lo que no quisiera pensar que se están tomando decisiones que puedan perjudicar esta condición. Solís aclaró que las decisiones que tomen los órganos políticos sobre sus representantes en los comicios electorales no le compete a gobiernos extranjeros por lo que se abstuvo de emitir algún criterio sobre la postulación de Murillo. El Mandatario insistió en que las relaciones con ese país no son las mejores pero que no existe ninguna causal de divorcio y se mantienen abiertos los canales de diálogo en aspectos como comercio y seguridad. Fuente: Amelia Rueda.