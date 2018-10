PODRÍAN SUSPENDER PERSONERÍA JURÍDICA A UNIVERSIDADES QUE NO PRESENTARON LISTA DE ARANCELES

Telémaco Talavera aseguró que las universidades que no han publicado sus aranceles de títulos como lo sugirió la Contraloría General de la República (CGR) no gozarán del respaldo del Consejo Nacional de Rectores (CNR). El plazo dictado por la CGR venció el pasado 27 de junio, tras dar 15 días para publicar los aranceles de título, a partir del 12 de junio. Lee también: Cosup no cede en su posición sobre aranceles Talavera advirtió de la posibilidad de suspender la personería jurídica a las universidades que no cumplieron en el plazo estipulado. Fuente: END