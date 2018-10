12, Agosto, 2016 12, Agosto, 2016 5:35 a.m. 5:35 a.m.

RELATOR DE LA ONU YA NO VENDRÁ A NICARAGUA

Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos ya no visitará Nicaragua como había previsto para el 24 de agosto. El Cenidh aseguró que las razones para cancelar la visita fue la falta de condiciones de seguridad en el país. "Se ‘determinó que existía un alto riesgo de que la estadía del relator en el país no se realizaría en buenas condiciones’”, aseguró presidenta del organismo de Derechos Humanos, Vilma Núñez, citando las razones de la ONU que consideraron “los servicios de seguridad del sistema de la ONU no pueden darle el visto bueno a la visita porque no pueden garantizar la seguridad del Relator". Forst llegaría a Managua para participar en la consulta regional “La impunidad y su impacto en la situación de defensores y defensoras de derechos humanos: propuestas para combatirla” con actores de organismos regionales. Para Núñez la cancelación de la visita “reflejan la imagen de inseguridad que se está generando alrededor de nuestro país, pese a que el gobierno pretende proyectarlo como el más seguro de la región”. Fuente Agencias Noticias Nicaragua