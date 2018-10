AVIÓN DE LA FUERZA AÉREA DE EE.UU TRANSPORTÓ DONACIÓN DE CAMIONES DE BOMBEROS

El avión más grande de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el C-5 Galaxy, utilizado por el Programa Denton de Asistencia Humanitaria, arribó el 13 de agosto al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino con una donación de tres camiones de bomberos dirigidos a apoyar la labor de varias estaciones de bomberos nicaragüenses. Uno de los camiones fue donado por Princeton Fire Department Engine Company #1 (New Jersey) y fue recibido por el Comandante Enrique Chavarría del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua. Los otros dos camiones de bomberos fueron donados por Wisconsin/ Nicaraguan Partners of the Americasy fueron recibidos por el señor Jaime Delgado, representante de la Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nicaragua, así como por el Comandante Alfonso Berrios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de León, y el doctor Harlan Zapata, representante de los Clubes de Leones. Esta donación tiene un costo estimado de $190 mil dólares. La Embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua Laura Dogu dijo: "siempre me complace poder participar en estas donaciones del pueblo estadounidense al pueblo de Nicaragua. Es una verdadera demostración de los fuertes lazos entre nuestros países”. A la fecha la organización Wisconsin-Nicaraguan Partners ha donado un total de 30 camiones de bomberos y 28 ambulancias a organizaciones nicaragüenses utilizando el Programa Denton para el transporte de estas donaciones. El Programa Denton de Asistencia Humanitaria, que permite utilizar aviones militares para el transporte de donaciones de organizaciones de Estados Unidos a terceros países, es el resultado de los esfuerzos que realizan cuatro agencias gubernamentales de Estados Unidos: La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Estado, la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.